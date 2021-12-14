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VK Музыка определил лидеров шоу-бизнеса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Музыка «ВКонтакте» подвела итоги года и сообщила, каких исполнителей пользователи соцсети слушали чаще всего.

Лидером среди артистов стал Моргенштерн, а самой популярной певицей стала Юлия Зиверт (Zivert). Среди музыкальных групп, самой любимой стали Artik & Asti, которые в конце кода сообщили о распаде.

Самое большое количество прослушиваний по стране собрал трек «Птичка» от HammAli & Navai. Он держался в чарте VK Музыки 202 дня с момента выхода в мае.

На повторе в России и СНГ чаще всего крутился трек Baby Mama, который записали Скриптонит и Райда.

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Топ комментариев

Disobedient

Консулом в Китай его отправьте, пусть еще и облысеет.)))

Voland2

Эти ребята если и поедут в ЕС, то точно без виэы...

BETEPAH86

Не привыкать?? 2 раза за 100 лет, это не привыкать??? Очнись, ты се..шь.

Nik3316

и вот справка для местного Алеши, в 90е когда дербанили Аэрофлот, пилоты летали не каждый день и иногда...
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