VK Музыка определил лидеров шоу-бизнеса

Музыка «ВКонтакте» подвела итоги года и сообщила, каких исполнителей пользователи соцсети слушали чаще всего.

Лидером среди артистов стал Моргенштерн, а самой популярной певицей стала Юлия Зиверт (Zivert). Среди музыкальных групп, самой любимой стали Artik & Asti, которые в конце кода сообщили о распаде.

Самое большое количество прослушиваний по стране собрал трек «Птичка» от HammAli & Navai. Он держался в чарте VK Музыки 202 дня с момента выхода в мае.

На повторе в России и СНГ чаще всего крутился трек Baby Mama, который записали Скриптонит и Райда.