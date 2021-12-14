Милохин раскроет в Медведевой сексуальность на «Ледниковом периоде»

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Пара Дани Милохина и Евгении Медведевой покажут очень страстный номер в 11 выпуске «Ледникового периода», а жюри увидят в постановке сексуальность фигуристки, сообщила пресс-служба Первого канала.

В новом выпуске участники «Ледникового периода» продолжают зарабатывать баллы и набирать голоса зрителей. Приглашенными членами жюри станут Наталья Бестемьянова, Алла Сигалова и Роман Костомаров.

Выступление Евгении Медведевой и Дани Милохина вызовет восторг у Бестемьяновой. «Я видела жизнь, сексуальность, женственность. Даня, спасибо тебе за такую Женю!» — цитирует пресс-служба Первого канала советскую фигуристку.

Также Милохин обаятельно признается, что этот номер они с Женей стеснялись репетировать. «Мы тренировались, только когда мама уходила», — расскажет он зрителям.

По итогам 10-го выпуска «Ледникового периода», пара Милохина и Медведевойиз лидеров превратилась почти в аутсайдеров турнирной таблицы. Участники занимают шестое место, и отстают от лидеров Федора Федотова и Татьяны Волосожар на 0.20 балла.