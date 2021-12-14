НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Милохин раскроет в Медведевой сексуальность на «Ледниковом периоде»

Источник:
Sibnet.ru
510 1
Фото: © Максим Ли, Первый канал

Пара Дани Милохина и Евгении Медведевой покажут очень страстный номер в 11 выпуске «Ледникового периода», а жюри увидят в постановке сексуальность фигуристки, сообщила пресс-служба Первого канала.

В новом выпуске участники «Ледникового периода» продолжают зарабатывать баллы и набирать голоса зрителей. Приглашенными членами жюри станут Наталья Бестемьянова, Алла Сигалова и Роман Костомаров.

Выступление Евгении Медведевой и Дани Милохина вызовет восторг у Бестемьяновой. «Я видела жизнь, сексуальность, женственность. Даня, спасибо тебе за такую Женю!» — цитирует пресс-служба Первого канала советскую фигуристку.

Также Милохин обаятельно признается, что этот номер они с Женей стеснялись репетировать. «Мы тренировались, только когда мама уходила», — расскажет он зрителям.

По итогам 10-го выпуска «Ледникового периода», пара Милохина и Медведевойиз лидеров превратилась почти в аутсайдеров турнирной таблицы. Участники занимают шестое место, и отстают от лидеров Федора Федотова и Татьяны Волосожар на 0.20 балла.

Еще по теме
Новый сезон «Тайн следствия» выходит на канале «Россия»
Второй сезон «Знахаря» стартует на Первом канале
Шоу «Звезды в Африке» покинул неожиданный участник
Милохин в «Ледниковом периоде» скатился с первого на шестое место
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Укравшая 20 млн рублей кассирша из Ачинска сдалась полиции
Красноярскую медсестру обвинили в уничтожении вакцины
Катавший полицейского на крыше авто иркутянин получил срок
Впервые показан беспилотник «Охотник» с плоским реактивным соплом
Самое популярное
Instagram собрал для каждого пользователя лучшие моменты года
Раскрыты новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2
Объявлены лучшие игры 2021 года
Windows 11 замедлила накопители SSD
Обсуждение (1)
Самое обсуждаемое
41
Путин рассказал, как подрабатывал частным извозом в 1990-е годы
38
Признание Крыма частью России назвали неизбежным
27
Появилась идея переименовать Архангельск в Путинград
27
Путин нашел кадровых сотрудников ЦРУ в правительстве России
24
США не станут отправлять войска на Украину в случае вторжения
Sibnet.Ru