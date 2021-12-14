Министр рассказал о состоянии заразившихся «омикроном»

Коронавирусная инфекция у россиян с выявленным штаммом «омикрон» протекает бессимптомно или с незначительными симптомами, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Хочу сказать, что среди заболевших — люди, у которых уже есть иммунитет к штамму коронавируса. У многих. И течение на этом фоне идет либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями. На сегодняшний день никакой угрозы ни жизни, ни утяжеления состояния мы не видим. Ситуация стабильная, ровная, люди на сегодняшний день получают минимальную терапию», — сказал Мурашко в интервью в эфире телеканала «Россия 1».

«Омикрон» выявлен у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР. Изолированы были 177 человек. В целом заболеваемость COVID-19 в России постепенно снижается, отметил министр.

По его словам, работы по оценке эффективности российских вакцин от коронавируса против нового штамма уже ведутся и займут до трех недель.

Первый в мире случай смерти пациента с «омикроном» зарегистрирован в Великобритании, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Что известно о штамме «омикрон»?