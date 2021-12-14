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Аналитики рассказали об экономических страхах 2021 года

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Негативно повлиять на экономический рост могут пандемия, напряженность в отношениях между Россией и Украиной, а также природные катаклизмы, вызванные изменениями климата, считают аналитики агентства Bloomberg.

«Большинство прогнозистов ожидают уверенного восстановления экономики, снижения цен, отхода правительств от чрезвычайной монетарной политики. А что может пойти не так? Многое», — приводит ТАСС прогноз агентства.

Особое внимание авторы публикации обращают на пандемию коронавируса и распространение омикрон-штамма. «Если же новый штамм окажется более контагиозным и опасным, то рост мировой экономики замедлится до 4,2%», говорится в прогнозе.

«Напряженность в отношениях между Россией и Украиной могут привести к росту цен на газ. А природные катаклизмы, вызванные изменениями климата, могут привести к дальнейшему росту цен на продовольствие», — полагают эксперты.

Геополитика также окажет свое влияние на мировую экономику, указывают авторы. Любая эскалация вокруг Тайваня может вызвать реакцию других мировых держав, включая США, пишут они.

«Война между сверхдержавамивами — это худщий вариант. Но другие сценарии развития событий включают введение санкций, которые заморозят отношения между двумя крупнейшими экономиками мира, и крах производства полупроводников на Тайване, что имеет важнейшее значение для мирового производства — от смартфонов до автомобилей», — отмечает агентство.

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