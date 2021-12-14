Массовое отравление детей произошло в Тувинском кадетском корпусе

Более 70 детей из «Тувинского кадетского корпуса» попали в больницу с отравлением, в интернате ввели карантин, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг в соцсетях.

«Снова несчастное событие произошло с нашими детьми. Теперь уже в республиканской школе-интернат "Тувинский кадетский корпус". 74 ребенка оттуда поступили в больницу с признаками отравления. Сейчас за их состоянием следят врачи, 25 детей требуют повышенного внимания медиков», — написал Ховалыг.

По его словам, он с утра вызвал всех ответственных.

«Школа – второй дом для детей, а для детей-сирот — единственный. «А дома не должны кормить ребенка некачественными продуктами, вредить их здоровью», — отметил Ховалыг.

Сейчас проводят эпидемиологическое расследование, которое покажет конкретную причину отравления. А лица, допустившие грубейшие нарушения и отсутствие контроля за деятельностью школы-интерната, понесут ответственность в соответствии с законом.