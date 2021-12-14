«Игра в кальмара» стала номинантом на «Золотой глобус»

Создатели премии «Золотой глобус» объявили всех номинантов, среди которых оказался фильм с российским актером Юрием Борисовым и сериал «Игра в кальмара». Полный список претендентов на кинонаграду опубликован на сайте премии.
В номинации «Лучшая драма» на «Золотой глобус» претендуют «Дюна» Дени Вильнева, «CODA: Ребенок глухих родителей» Сиан Хедер, «Белфаст» Кеннета Брана, «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина и «Власть пса» Джейн Кэмпион.
Среди драматических сериалов на награду претендуют «Игра в кальмара», «Люпен», «Наследники», «Поза» и «Утреннее шоу», а среди комедий — «Великая», «Псы резервации», «Тед Лассо», «Убийства в одном здании» и «Хитрости».
Фильм «Купе №6» финского режиссера Юхо Куосманена, где снялся российский актер Юра Борисов, попал в категорию «Лучший фильм не на английском языке».
Полный список номинантов можно посмотреть на сайте премии. Победителей в более чем 20 категориях за работы в кино и на телевидении назовут 9 января 2022 года.
DisobedientКонсулом в Китай его отправьте, пусть еще и облысеет.)))
Voland2Эти ребята если и поедут в ЕС, то точно без виэы...
BETEPAH86Не привыкать?? 2 раза за 100 лет, это не привыкать??? Очнись, ты се..шь.
Nik3316и вот справка для местного Алеши, в 90е когда дербанили Аэрофлот, пилоты летали не каждый день и иногда...