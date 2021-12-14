Дело возбудили после гибели рабочего в шахте компании «Лунсин» в Туве

Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего при обрушении горной породы на шахте китайской компании «Лунсин», сообщает СУ СК РФ по Туве.

По версии следствия, в субботу на подземном руднике Кызыл-Таштыгского полиметаллического месторождения «Лунсин» (принадлежит китайской Zijin Mining Group) во время закладки проходческого забоя взрывчаткой произошло обрушение горной породы. От полученных травм умер 24-летний работник предприятия.

Для установления причины смерти погибшего работника проводится судебно-медицинская экспертиза. Также следователи изъяли документацию, касающаюся охраны и безопасности труда на предприятии.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

«Лунсин» создана в ноябре 2005 года специально для освоения Кызыл-Таштыгского месторождения, лицензию получило год спустя. Zijin Mining — лидер по производству золота в Китае, второй крупнейший производитель меди и один из ведущих производителей цинка, вольфрама и железной руды. Основной акционер Zijin — государство.