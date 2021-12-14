Дело возбудили после гибели рабочего в шахте компании «Лунсин» в Туве

Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего
при обрушении горной породы на шахте китайской компании «Лунсин», сообщает СУ
СК РФ по Туве.
По версии следствия, в субботу на подземном руднике
Кызыл-Таштыгского полиметаллического месторождения «Лунсин» (принадлежит
китайской Zijin Mining Group) во время закладки проходческого забоя взрывчаткой
произошло обрушение горной породы. От полученных травм умер 24-летний работник
предприятия.
Для установления причины смерти погибшего работника
проводится судебно-медицинская экспертиза. Также следователи изъяли документацию, касающаюся охраны
и безопасности труда на предприятии.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил
безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности
смерть человека). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до трех лет.
«Лунсин» создана в ноябре 2005 года специально для освоения
Кызыл-Таштыгского месторождения, лицензию получило год спустя. Zijin Mining — лидер по производству золота в
Китае, второй крупнейший производитель меди и один из ведущих производителей
цинка, вольфрама и железной руды. Основной акционер Zijin — государство.