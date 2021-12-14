Аналитики назвали самую популярную профессию в Новосибирской области

Профессия продавца стала самой востребованной в Новосибирской области по итогам 2021 года, выяснили аналитики сервиса по поиску работы HH.ru.

По итогам года в тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в Новосибирской области вошли продавец (почти 12 тысяч уникальных вакансий), менеджер по продажам и водитель.

В топ-10 востребованных профессий вошли также повар, курьер, менеджер по подбору персонала, кладовщик, администратор, бухгалтер и менеджер по работе с клиентами.

В целом по России самая популярная профессия — это водитель, на втором месте также менеджер по продажам.