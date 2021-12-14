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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Аналитики назвали самую популярную профессию в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Профессия продавца стала самой востребованной в Новосибирской области по итогам 2021 года, выяснили аналитики сервиса по поиску работы HH.ru.

По итогам года в тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в Новосибирской области вошли продавец (почти 12 тысяч уникальных вакансий), менеджер по продажам и водитель.

В топ-10 востребованных профессий вошли также повар, курьер, менеджер по подбору персонала, кладовщик, администратор, бухгалтер и менеджер по работе с клиентами.

В целом по России самая популярная профессия — это водитель, на втором месте также менеджер по продажам.

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Экономика #Рынок труда
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Топ комментариев

Disobedient

Консулом в Китай его отправьте, пусть еще и облысеет.)))

Voland2

Эти ребята если и поедут в ЕС, то точно без виэы...

BETEPAH86

Не привыкать?? 2 раза за 100 лет, это не привыкать??? Очнись, ты се..шь.

Nik3316

и вот справка для местного Алеши, в 90е когда дербанили Аэрофлот, пилоты летали не каждый день и иногда...
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