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Штормовое предупреждение объявили в Норильске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Штормовое предупреждение по сильному ветру объявили в Норильске во вторник, сообщается на сайте города.

«С 06.00 (02.00 мск) 14.12.2021 года объявляется штормовое предупреждение по очень сильному ветру», — говорится в сообщении.

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Днем 14 декабря и ночью 15 декабря на юге Таймыра будет дуть сильный южный ветер. Его порывы могут достигать 20-25 метров в секунду. Также прогнозируется метель. Температура воздуха составит 25- 30 градусов мороза.

Также на территории Норильске, в районах, прилегающих к тундровой зоне участились случаи появления опасных диких животных, в том числе в районе профилактория «Валек» замечен волк. Людям надо быть аккуратнее при выходе в тундру.

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Топ комментариев

Disobedient

Консулом в Китай его отправьте, пусть еще и облысеет.)))

Voland2

Эти ребята если и поедут в ЕС, то точно без виэы...

BETEPAH86

Не привыкать?? 2 раза за 100 лет, это не привыкать??? Очнись, ты се..шь.

Nik3316

и вот справка для местного Алеши, в 90е когда дербанили Аэрофлот, пилоты летали не каждый день и иногда...
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