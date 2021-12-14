Штормовое предупреждение объявили в Норильске

Штормовое предупреждение по сильному ветру объявили в Норильске во вторник, сообщается на сайте города.

«С 06.00 (02.00 мск) 14.12.2021 года объявляется штормовое предупреждение по очень сильному ветру», — говорится в сообщении.

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Днем 14 декабря и ночью 15 декабря на юге Таймыра будет дуть сильный южный ветер. Его порывы могут достигать 20-25 метров в секунду. Также прогнозируется метель. Температура воздуха составит 25- 30 градусов мороза.

Также на территории Норильске, в районах, прилегающих к тундровой зоне участились случаи появления опасных диких животных, в том числе в районе профилактория «Валек» замечен волк. Людям надо быть аккуратнее при выходе в тундру.