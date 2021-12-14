НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Электромонтер выпал с вышки ЗиЛа после ДТП в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
623 1
Фото: © УГИБДД по Новосибирску

Автомобиль Isuzu врезался в стоящий ЗиЛ, после аварии с вышки ЗиЛа выпал электромонтер, сообщает УГИБДД по Новосибирску.

В понедельник в 23.18 водитель на автомобиле Isuzu на улице Большая, 256 врезался в стоящий в попутном направлении автомобиль ЗиЛ. Водителя внутри ЗиЛа не было. С вышки автомобиля ЗиЛ выпал электромонтер.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля Isuzu, который был госпитализирован в больницу с ранами головы и лица, сотрясением головного мозга. Электромонтер попал в больницу с ушибом коленного сустава.

Еще по теме
Три человека погибли в лобовом ДТП в Новосибирской области
Машина без водителя сбила пешехода в Новосибирске
«Черная пурга» в Норильске привела к массовой аварии
Пьяный полицейский за рулем насмерть сбил жителя Бурятии
смотреть все
Новосибирск #ДТП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Укравшая 20 млн рублей кассирша из Ачинска сдалась полиции
Красноярскую медсестру обвинили в уничтожении вакцины
Катавший полицейского на крыше авто иркутянин получил срок
Впервые показан беспилотник «Охотник» с плоским реактивным соплом
Самое популярное
Instagram собрал для каждого пользователя лучшие моменты года
Раскрыты новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2
Объявлены лучшие игры 2021 года
Windows 11 замедлила накопители SSD
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
41
Путин рассказал, как подрабатывал частным извозом в 1990-е годы
38
Признание Крыма частью России назвали неизбежным
27
Появилась идея переименовать Архангельск в Путинград
27
Путин нашел кадровых сотрудников ЦРУ в правительстве России
24
США не станут отправлять войска на Украину в случае вторжения
Sibnet.Ru