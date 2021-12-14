Электромонтер выпал с вышки ЗиЛа после ДТП в Новосибирске

Автомобиль Isuzu врезался в стоящий ЗиЛ, после аварии с вышки ЗиЛа выпал электромонтер, сообщает УГИБДД по Новосибирску.

В понедельник в 23.18 водитель на автомобиле Isuzu на улице Большая, 256 врезался в стоящий в попутном направлении автомобиль ЗиЛ. Водителя внутри ЗиЛа не было. С вышки автомобиля ЗиЛ выпал электромонтер.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля Isuzu, который был госпитализирован в больницу с ранами головы и лица, сотрясением головного мозга. Электромонтер попал в больницу с ушибом коленного сустава.