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Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная не примет участие в чемпионате России из-за травмы, сообщила Федерация фигурного катания на коньках России. Этот старт будет главным отбором на Олимпиаду в Пекине.

Подробности травмы 18-летней фигуристки не уточняются. По информации «Матч ТВ», спортсменка сломала кисть и находится в гипсе.

«Сроки восстановления? Косторной ограничили тренировочный процесс минимум на 20 дней — это рекомендация врачей», — прокомментировал «Чемпионату» генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Он является очень важным с точки зрения отбора на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, куда смогут попасть только три российские фигуристки в одиночных соревнованиях.

Косторная побеждала на чемпионате Европы (2020), становилась победительницей финала Гран-при сезона 2019/20. На чемпионате России спортсменка выигрывала серебряную (2020) и две бронзовые медали (2018, 2019).

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Disobedient

Консулом в Китай его отправьте, пусть еще и облысеет.)))

Voland2

Эти ребята если и поедут в ЕС, то точно без виэы...

BETEPAH86

Не привыкать?? 2 раза за 100 лет, это не привыкать??? Очнись, ты се..шь.

Nik3316

и вот справка для местного Алеши, в 90е когда дербанили Аэрофлот, пилоты летали не каждый день и иногда...
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