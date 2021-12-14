Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы

Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная не примет участие в чемпионате России из-за травмы, сообщила Федерация фигурного катания на коньках России. Этот старт будет главным отбором на Олимпиаду в Пекине.

Подробности травмы 18-летней фигуристки не уточняются. По информации «Матч ТВ», спортсменка сломала кисть и находится в гипсе.

«Сроки восстановления? Косторной ограничили тренировочный процесс минимум на 20 дней — это рекомендация врачей», — прокомментировал «Чемпионату» генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Он является очень важным с точки зрения отбора на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, куда смогут попасть только три российские фигуристки в одиночных соревнованиях.

Косторная побеждала на чемпионате Европы (2020), становилась победительницей финала Гран-при сезона 2019/20. На чемпионате России спортсменка выигрывала серебряную (2020) и две бронзовые медали (2018, 2019).