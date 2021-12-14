Киев ответил Путину на слова о возврате России активов СССР

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко назвал «необоснованными» слова президента России Владимир Путина о возврате активов СССР

Распределение имущества Советского Союза регулирует Договор о правопреемстве по внешнему государственному долгу от 1991 года. Киеву полагалось 16,34% собственности распавшегося государства, приводит РИА Новости слова Миколенко.

Он отметил, что в 1994 году Россия и Украина подписали «соглашение о нулевом варианте». По нему Москва выплачивала долю Украины во внешнем госдолге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. В то же время Киев должен был отдать соседней стране свою часть в активах Советского Союза на момент его распада.

По словам спикера, Россия «не предоставила» информацию о стоимости украинского имущества, из-за этого сделала невозможным ратификацию соглашения Верховной радой. В связи с этим, по его мнению, нельзя говорить об игнорировании Киевом обязательств перед Москвой без надлежащего правового процесса.

Путин накануне сообщил, что российская сторона после развала СССР погасила долги всех бывших союзных республик в расчете на то, что они передадут ей зарубежные активы. Но, как уточнил глава государства, Украина этого не сделала.