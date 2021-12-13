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Дамблдор и Гриндевальд встретились в трейлере «Фантастических тварей»

Источник:
Sibnet.ru
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Опубликован трейлер третьей части «Фантастических тварей» – приквела знаменитого «Гарри Поттера», где будет раскрыта тайна взаимоотношений Альбуса Дамблдора и его врага и по совместительству лучшего друга Геллерта Гриндевальда.

События в фильме происходят за 65 лет до действия основной истории. Третья часть фильма получила название «Фантастические твари: Секреты Дамблдора». Главные роли по прежнему играют Эдди Редмейн (Ньют Саламандр), Джуд Лоу (Альбус Дамблдор), Эзра Миллер (Криденс Бэрбоун). В то же время Джонни Депп больше не появится в фильме в роли Геллерта Гриндевальда, теперь эта роль к разочарованию одних поклонников и радости других принадлежит Мадсу Миккельсену.

Судя по трейлеру, Дамблдор узнает, что Гриндевальд планирует захватить власть над миром. Он просит магозоолога Ньюта Саламандера возглавить команду из выдающихся волшебников, к ним присоединится и магл – пекарь Якоб Ковальски, который получит от Альбуса собственную волшебную палочку. Роль самого Дамблдора в предстоящих событиях при этом весьма неоднозначна.

Первый фильм «Фантастических тварей» вышел в прокат в 2016 году, второй – в 2018 году. Третья часть должна была выйти на экраны в 2021 году, но из-за пандемии премьеру перенесли. В итоге релиз ожидается 7 апреля 2022 года.

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