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Умер режиссер Сергей Соловьев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Советский и российский режиссер Сергей Соловьев умер в результате тяжелой болезни, ему было 77 лет, сообщает пресс-служба ВГИК.

Минкультуры назвало смерть Соловьева «большой потерей». Известно, что в январе 2020 года у режиссера произошел ишемический инсульт, его госпитализировали в тяжелом состоянии, он длительное время находился в реанимации.

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кемь. В 1969 году окончил режиссерский факультет ВГИК. С 1969 года работал на студии «Мосфильм», где дебютировал в качестве режиссера.

Уже вторая лента режиссера «Станционный смотритель» получила приз Венецианского фестиваля телевизионных фильмов. Самым знаменитым фильмом Соловьева считается трилогии «Асса», которая стала одним из визуальных символов русского рока.

Культгид
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