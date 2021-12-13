Умер режиссер Сергей Соловьев

Советский и российский режиссер Сергей Соловьев умер в результате тяжелой болезни, ему было 77 лет, сообщает пресс-служба ВГИК.

Минкультуры назвало смерть Соловьева «большой потерей». Известно, что в январе 2020 года у режиссера произошел ишемический инсульт, его госпитализировали в тяжелом состоянии, он длительное время находился в реанимации.

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кемь. В 1969 году окончил режиссерский факультет ВГИК. С 1969 года работал на студии «Мосфильм», где дебютировал в качестве режиссера.

Уже вторая лента режиссера «Станционный смотритель» получила приз Венецианского фестиваля телевизионных фильмов. Самым знаменитым фильмом Соловьева считается трилогии «Асса», которая стала одним из визуальных символов русского рока.