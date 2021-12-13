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Новый смартфон Xiaomi получит необычный дизайн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Новое поколение флагманского смартфона Xiaomi Ultra получит необычный дизайн, следует из данных инсайдеров.

Так, будущий флагман Xiaomi 12 Ultra будет выделяться огромным модулем с камерами на тыльной стороне. Он будет прикрыт сплошной панелью из закаленного стекла в форме круга, пишет LetsGoDigital.

Ожидается, что основная камера разместится в центре, слева встроят широкоугольный модуль, в нижней части будет перископная камера, а вверху — еще одна, предназначение которой пока неясно.

Планируется, что Xiaomi 12 Ultra станет премиальной версией Xiaomi 12, анонс которого специалисты ожидают до конца года. Смартфон станет самым продвинутым в линейке китайского производителя.

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Технологии #Фишки Xiaomi #Смартфоны
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Топ комментариев

Nik3316

у меня отец в 90е был одновременно и пилотом самолета и ночным сторожем, так что не зарекайся...

Disobedient

Консулом в Китай его отправьте, пусть еще и облысеет.)))

Nik3316

судя по твоим минусам, ржут тут явно не надомной, учи историю...

BETEPAH86

Да, да, да. И снесённые тысячи домов после ветерка тому подтверждение.
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