Новый смартфон Xiaomi получит необычный дизайн

Новое поколение флагманского смартфона Xiaomi Ultra получит необычный дизайн, следует из данных инсайдеров.

Так, будущий флагман Xiaomi 12 Ultra будет выделяться огромным модулем с камерами на тыльной стороне. Он будет прикрыт сплошной панелью из закаленного стекла в форме круга, пишет LetsGoDigital.

Ожидается, что основная камера разместится в центре, слева встроят широкоугольный модуль, в нижней части будет перископная камера, а вверху — еще одна, предназначение которой пока неясно.

Планируется, что Xiaomi 12 Ultra станет премиальной версией Xiaomi 12, анонс которого специалисты ожидают до конца года. Смартфон станет самым продвинутым в линейке китайского производителя.