НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Умер первый заразившийся штаммом «омикрон»

Источник:
Sibnet.ru
805 2
Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Пациент с выявленным штаммом коронавируса «омикрон» скончался в Великобритании, сообщил премьер этой страны Борис Джонсон.

Это первый зафиксированный медиками случай смерти человека от последствий заражения «омикроном», передает Sky News. Отмечается, что сейчас госпитализированы около десяти британцев, заразившихся именно этой разновидностью коронавируса.

Власти Великобритании с понедельника ввели в силу рекомендации об удаленной работе для тех людей, чья работа это позволяет. Одновременно в стране ужесточаются уже введенные меры безопасности.

Представители британского Минздрава отметили, что «омикрон» в настоящее время распространяется с «феноменальной скоростью». Данные штамм в ноябре впервые выявили на юге Африки, специалисты признали его опасным из-за наличия большого количества мутаций.

Тема: Коронакризис
Супермутант «омикрон»: что известно о новом штамме коронавируса?
Вакцинный туризм: зачем ставить прививку от COVID за рубежом
Россия признает иностранные вакцины от коронавируса
Новогодние корпоративы запретили в Республике Алтай
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новогодние корпоративы запретили в Республике Алтай
Томичи начали сбор подписей к Путину за Кляйна
Красноярец в поисках закладки сорвался с обрыва и умер
Иркутские заключенные сделают контейнеры для раздельного сбора мусора
Самое популярное
Instagram собрал для каждого пользователя лучшие моменты года
Раскрыты новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2
BadComedian высмеял Фонд кино за требование денег с военного фильма
Windows 11 замедлила накопители SSD
Обсуждение (2)
О самом главном
Закрывается коридор затмений: что принесет 4 декабря?
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
41
Путин рассказал, как подрабатывал частным извозом в 1990-е годы
38
Признание Крыма частью России назвали неизбежным
27
Появилась идея переименовать Архангельск в Путинград
27
Путин нашел кадровых сотрудников ЦРУ в правительстве России
24
США не станут отправлять войска на Украину в случае вторжения
Sibnet.Ru