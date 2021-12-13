Умер первый заразившийся штаммом «омикрон»

Пациент с выявленным штаммом коронавируса «омикрон» скончался в Великобритании, сообщил премьер этой страны Борис Джонсон.

Это первый зафиксированный медиками случай смерти человека от последствий заражения «омикроном», передает Sky News. Отмечается, что сейчас госпитализированы около десяти британцев, заразившихся именно этой разновидностью коронавируса.

Власти Великобритании с понедельника ввели в силу рекомендации об удаленной работе для тех людей, чья работа это позволяет. Одновременно в стране ужесточаются уже введенные меры безопасности.

Представители британского Минздрава отметили, что «омикрон» в настоящее время распространяется с «феноменальной скоростью». Данные штамм в ноябре впервые выявили на юге Африки, специалисты признали его опасным из-за наличия большого количества мутаций.