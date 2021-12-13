Илон Маск стал «Человеком года»

Самый богатый человек планеты Илон Маск выбран «Человеком года» по версии журнала Time, следует из трансляции церемонии на YouTube-канале журнала.

«Этот человек обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами. От экзистенциального кризиса изменения климата, от проблем неравенства до новых границ возможного», — отмечают организаторы.

Также указывается, что Маск водит машину, которую сам создал, мечтает заселить Марс и может «одним щелчком пальца» влиять на фондовый рынок. «Шут, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, хам», — так описывается предприниматель на сайте издания.

Маск в 2021 году стал первым миллиардером в истории, чье состояние превысило 300 миллиардов долларов. В прошлом году звание «Человек года» по версии журнала Time получили Джо Байден и Камала Харрис.