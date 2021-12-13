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Роутеры MikroTik поставили под угрозу безопасность всего интернета

Источник:
Arstechnica.com
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Фото: © Sibnet.ru

Сразу 300 тысяч маршрутизаторов MikroTik уязвимы для удаленных атак, которые могут тайно включать устройства в ботнеты, предназначенные для кражи конфиденциальных данных пользователей и осуществления DDoS-атак в Сети, выяснили исследователи.

Специалисты отмечают, что еще в 2018 году мощное вредоносное программное обеспечение под названием Slingshot в течение шести лет незамеченным распространялось через маршрутизаторы MikroTik.

Slingshot загружало вредоносные файлы с зараженных роутеров на подключенные компьютеры, используя служебную программу настройки MikroTik, известную как Winbox. Затем эксперты обнаружили еще две вредоносных кампании, нацеленные на маршрутизаторы MikroTik.

Вредоносные программы эксплуатировали уязвимость, обозначенную как CVE-2018-14847. Однако есть и другие. Всего исследователи выявили более 300 тысяч роутеров MikroTik, подверженных уязвимостям CVE-2018-14847, CVE-2019-3977 и CVE-2019-3978.

Такие устройства уязвимы к заражению, после которого хакеры обычно используют его для дальнейших атак, кражи пользовательских данных или участия в распределенных атаках на ресурсы в интернете.

Эксперты отмечают, что лучший способ обезопасить роутер MikroTik — установить последнюю версию прошивки, предоставляемую производителем, отключить удаленное администрирование и срочно изменить пароли, используемые по умолчанию.

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