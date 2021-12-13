«Уокер» Джареда Падалеки получит приквел времен Дикого Запада

Сериал «Уокер» – ремейк популярного шоу «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», который продюсирует звезда «Сверхъестественного» Джаред Падалеки, получит приквел.

Канал CW занялся разработкой спин-оффа, действие которого происходит в 1800-х годах, сообщает Screenrant.com. Шоу расскажет о происхождении семьи Уокер.

Джаред Падалеки в основном шоу играет главную роль, он изображает техасского рейнджера Корделла Уокера – вдовца, который возвращается домой, чтобы восстановить связь со своей семьей и сосредоточиться на новой работе и новом напарнике.

Линдси Морган, которая сыграла в первом сезоне напарницу Уокера Мики Рамирес, недавно объявила о своем уходе из шоу. Премьера второго сезона «Уокера» планируется на октябрь.

Проект приквела называется «Уокер: Независимость», предполагается, он будет сосредоточится на Эбби Уокер, которая бежит в Индепенденс, штат Техас, после того, как стала свидетельницей смерти мужа во время поездки на Запад. Она знакомится с Хойтом Роулингсом — мошенником, ищущим смысл жизни. На новом месте герои обретут новую семью.

Создатель и продюсер Уокера Анна Фрике собирается продюсировать новый сериал вместе с Падалеки.