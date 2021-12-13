НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Уокер» Джареда Падалеки получит приквел времен Дикого Запада

Источник:
Sibnet.ru
321 0
Фото: © кадр из сериала «Уокер»

Сериал «Уокер» – ремейк популярного шоу «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», который продюсирует звезда «Сверхъестественного» Джаред Падалеки, получит приквел.

Канал CW занялся разработкой спин-оффа, действие которого происходит в 1800-х годах, сообщает Screenrant.com. Шоу расскажет о происхождении семьи Уокер.

Джаред Падалеки в основном шоу играет главную роль, он изображает техасского рейнджера Корделла Уокера – вдовца, который возвращается домой, чтобы восстановить связь со своей семьей и сосредоточиться на новой работе и новом напарнике.

Линдси Морган, которая сыграла в первом сезоне напарницу Уокера Мики Рамирес, недавно объявила о своем уходе из шоу. Премьера второго сезона «Уокера» планируется на октябрь.

Проект приквела называется «Уокер: Независимость», предполагается, он будет сосредоточится на Эбби Уокер, которая бежит в Индепенденс, штат Техас, после того, как стала свидетельницей смерти мужа во время поездки на Запад. Она знакомится с Хойтом Роулингсом — мошенником, ищущим смысл жизни. На новом месте герои обретут новую семью.

Создатель и продюсер Уокера Анна Фрике собирается продюсировать новый сериал вместе с Падалеки.

Еще по теме
Новый сезон «Тайн следствия» выходит на канале «Россия»
Режиссер «Игры в кальмара» намекнул на возвращение умершего персонажа
Второй сезон «Знахаря» стартует на Первом канале
Фильм «Королевская игра» о шахматах эксклюзивно вышел в Wink
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новогодние корпоративы запретили в Республике Алтай
Томичи начали сбор подписей к Путину за Кляйна
Красноярец в поисках закладки сорвался с обрыва и умер
Иркутские заключенные сделают контейнеры для раздельного сбора мусора
Самое популярное
Раскрыты новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2
Instagram собрал для каждого пользователя лучшие моменты года
BadComedian высмеял Фонд кино за требование денег с военного фильма
Windows 11 замедлила накопители SSD
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
41
Путин рассказал, как подрабатывал частным извозом в 1990-е годы
38
Признание Крыма частью России назвали неизбежным
27
Появилась идея переименовать Архангельск в Путинград
27
Путин нашел кадровых сотрудников ЦРУ в правительстве России
25
Кремль исключил воссоздание СССР
Sibnet.Ru