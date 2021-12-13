Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер»

Главы МИД Евросоюза единогласно решили ввести санкций против частной военной компании «Вагнер» за ее действия, а также против Мали за подрыв процесса демократической передачи власти в этой стране, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

«Санкции против группы "Вагнер" утверждены без обсуждения в отношения четырех юридических и восьми физических лиц. Также есть решение по санкциям о препятствовании демократическому переходу в Мали. Они вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС позднее в течение дня», — сказал ТАСС источник.

Всем фигурантам черного списка будет запрещен въезд в ЕС и доступ к банковской системе Евросоюза, юрлицам — блокирована возможность кредитования в странах Евросоюза.

Главным инициатором санкций против Мали и ЧВК «Вагнер» выступила Франция. Париж с начала осени выражает глубокую озабоченность в связи с утратой своих позиций в Мали, вызванных в первую очередь свертыванием французской антитеррористической военной операции в этой стране.

При этом глава МИД и министр обороны Франции неоднократно подвергали критике возможное размещение в Мали сотрудников ЧВК «Вагнер», называя ее деятельность несовместимой с продолжением французского военного присутствия.