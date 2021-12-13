Автоэксперт перечислил грозящие лишением прав лекарства

Компоненты, дающие положительный тест на наркотики, входят в состав некоторых популярных лекарств, поэтому садится за руль после употребления таких препаратов не стоит, сообщил руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский в Telegram.

По словам Шумского, некоторые компоненты могут выводиться из крови до месяца — к примеру, фенобарбитал. Он входит в препараты «Корвалол», «Валокордин» и «Андипал». В состав «Терпинкода», «Тедеина» и «Колдрекса найт» входит кодеин.

Положительный тест на наличие наркотических веществ могут вызвать «Терафлю», «Форейн» и «Фервекс» (фенилэфрин, хлорфенамин, фенирамин), а также транквилизаторы: «Диазепам» и все, что заканчивается на «-зепам» (содержат бензодиазепины).

«Вы будете себя чувствовать в адекватном состоянии, но в соответствии с законодательством у нас не предусмотрена хоть минимально допустимая доза наркотических и психотропных веществ. Поэтому формально вас признают в состоянии опьянения и лишат прав до двух лет», — написал эксперт.