Путин вслед за Байденом переговорит с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, в среду 15 декабря 2021 года проведут переговоры в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.

«Будут подведены итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсуждены приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу», — говорится в сообщении.

МИД Китая также опубликовал официально заявление о встрече президента России и председателя КНР

Предыдущая встреча Си Цзиньпина и Путина в формате видеоконференции состоялась 28 июня. Она была приурочена к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.