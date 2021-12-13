Лариса Долина поссорилась с поклонницей из-за короткой юбки

Похудевшая на 20 килограммов певица Лариса Долина похвасталась стройными ногами в Instagram, но навлекла на себя гнев подписчиков.

На одном из фото в Instagram Долина позирует в блестящем платье, длина которого немного выше колена.

Одна из подписчиц осудила певицу, написав в комментариях к посту, что Долина одевается не по возрасту. Она отметила, что какими бы красивыми ни были ноги, колени нужно прикрывать.

«Да неужели? Причем тут возраст? Ханжа…» — ответила подписчице Долина. Артистку поддержали другие пользователи Сети, которые посчитали комментарий подписчицы бестактным.