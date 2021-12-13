Новосибирцы рассказали, на что отвлекаются на работе

Новосибирцы чаще всего отвлекаются от работы на мессенджеры, а также на курение и еду, выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру».

«Больше всего новосибирцы страдают от интернет-зависимости — в невозможности отвлечься от мессенджеров и соцсетей во время работы признались 29%», — говорится в сообщении.

Кроме пристрастия к мессенджерам новосибирцам также мешает любовь ко сну (23%), привычка опаздывать (17%), курить (14%), постоянное желание поесть (10%). Лишь 7% опрошенных ничего не мешает работать.