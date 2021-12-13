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Илон Маск раскритиковал дворники у Cybertruck

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео Chile Al100 на YouTube

Глава компании Tesla Илон Маск признался, что в новом электрическом пикапе Cybertruck его больше всего беспокоит огромный дворник.

Один из подписчиком Маска в Twitter заметил, что боковые зеркала и огромный дворник выглядят нелепо.

«Больше всего меня беспокоит дворник. Нет простого решения. Выдвижной дворник, который убирается в переднюю часть, был бы идеальным, но сложным решением», — написал в ответ Маск.

Он добавил, что по закону должны поставлять автомобили с боковыми зеркалами, но владельцам разрешается модифицировать свои автомобили.

Возможно, Cybertruck получит лазерную систему очистки от грязи. В сентябре издание Gizmodo обратило внимание на патент, полученный Tesla на устройство с названием «импульсно-лазерной системой очистки от мусора». 

Система устанавливается в нише над капотом и представляет собой выпускающую лазерные лучи установку. Она работает интеллектуально: при обнаружении загрязнения она направит параллельно поверхности лобового стекла луч, который буквально сожжет грязь.

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Топ комментариев

Nik3316

ты это Сирии, Ираку, Ливии напиши, они поржут над тобой...

Nik3316

у меня отец в 90е был одновременно и пилотом самолета и ночным сторожем, так что не зарекайся...

Disobedient

Консулом в Китай его отправьте, пусть еще и облысеет.)))

-Керя-

Оборудование в двадцать раз окупилось воздух продают. Причина роста цен - денег не может быть много ещё...
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