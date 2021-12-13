Илон Маск раскритиковал дворники у Cybertruck

Глава компании Tesla Илон Маск признался, что в новом электрическом пикапе Cybertruck его больше всего беспокоит огромный дворник.

Один из подписчиком Маска в Twitter заметил, что боковые зеркала и огромный дворник выглядят нелепо.

«Больше всего меня беспокоит дворник. Нет простого решения. Выдвижной дворник, который убирается в переднюю часть, был бы идеальным, но сложным решением», — написал в ответ Маск.

Он добавил, что по закону должны поставлять автомобили с боковыми зеркалами, но владельцам разрешается модифицировать свои автомобили.

Возможно, Cybertruck получит лазерную систему очистки от грязи. В сентябре издание Gizmodo обратило внимание на патент, полученный Tesla на устройство с названием «импульсно-лазерной системой очистки от мусора».

Система устанавливается в нише над капотом и представляет собой выпускающую лазерные лучи установку. Она работает интеллектуально: при обнаружении загрязнения она направит параллельно поверхности лобового стекла луч, который буквально сожжет грязь.