НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Число волков в Туве за 15 лет сократили в два раза

Источник:
Sibnet.ru
513 0
Фото: © правительство Тувы

Численность волков в Туве сократили более чем в два раза за 15 лет, в 2022 году планируют добыть около 300 волков, сообщает правительство региона.

Комитету по охране объектов животного мира удалось стабилизировать их численность на приемлемом для сельского хозяйства уровне за 15 лет. За эти годы численность волков на территории Тувы была сокращена более чем в два раза – с 2860 до 1388 особей.

Когда популяция сократится до 900–1 тысячи особей, останется только поддерживать это количество, не допуская прироста. Для этого необходимо ежегодно истреблять не менее 303 волков.

#Природа
Как устроена волчья стая

В 2022 году правительство будет платить 8 тысяч рублей за убийство взрослого волка и 4 тысячи – за детеныша. В бюджете республики на эти цели предусмотрено 2,2 миллиона рублей. Кроме того, свои бонусы волчатникам планируют установить муниципалитеты.

Необходимость жестко регулировать поголовье волков в Туве связана с тем, что основой сельского хозяйства республики является животноводство. Волки наносят хозяйствам огромный ущерб, исчисляемый миллионами рублей. Только в 2020 году он составил 73,8 миллиона рублей. 

Еще по теме
Домашние кошки оказались психопатами
Владельцев животных оштрафуют за неправильный выгул
Выбросивший собаку с балкона омич получил срок
Встреча с гигантской медузой поразила ученых
смотреть все
Республика Тува #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новогодние корпоративы запретили в Республике Алтай
Томичи начали сбор подписей к Путину за Кляйна
Красноярец в поисках закладки сорвался с обрыва и умер
Иркутские заключенные сделают контейнеры для раздельного сбора мусора
Самое популярное
Раскрыты новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2
Instagram собрал для каждого пользователя лучшие моменты года
BadComedian высмеял Фонд кино за требование денег с военного фильма
Windows 11 замедлила накопители SSD
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин вслед за Байденом переговорит с Си Цзиньпином
Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер»
Илон Маск стал «Человеком года»
Россия не увидела никакого прогресса в отношениях с США
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
41
Путин рассказал, как подрабатывал частным извозом в 1990-е годы
38
Признание Крыма частью России назвали неизбежным
27
Появилась идея переименовать Архангельск в Путинград
27
Путин нашел кадровых сотрудников ЦРУ в правительстве России
25
Кремль исключил воссоздание СССР
Sibnet.Ru