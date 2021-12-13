Число волков в Туве за 15 лет сократили в два раза

Численность волков в Туве сократили более чем в два раза за 15 лет, в 2022 году планируют добыть около 300 волков, сообщает правительство региона.

Комитету по охране объектов животного мира удалось стабилизировать их численность на приемлемом для сельского хозяйства уровне за 15 лет. За эти годы численность волков на территории Тувы была сокращена более чем в два раза – с 2860 до 1388 особей.

Когда популяция сократится до 900–1 тысячи особей, останется только поддерживать это количество, не допуская прироста. Для этого необходимо ежегодно истреблять не менее 303 волков.

#Природа Как устроена волчья стая

В 2022 году правительство будет платить 8 тысяч рублей за убийство взрослого волка и 4 тысячи – за детеныша. В бюджете республики на эти цели предусмотрено 2,2 миллиона рублей. Кроме того, свои бонусы волчатникам планируют установить муниципалитеты.

Необходимость жестко регулировать поголовье волков в Туве связана с тем, что основой сельского хозяйства республики является животноводство. Волки наносят хозяйствам огромный ущерб, исчисляемый миллионами рублей. Только в 2020 году он составил 73,8 миллиона рублей.