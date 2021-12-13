Россия не увидела никакого прогресса в отношениях с США

Россия не видит никакого прогресса в отношениях с Соединенным Штатами за исключением диалога по вооружениям и кибербезопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«За исключением запуска нескольких структурированных диалогов по направлениям, конечно, важным и составляющим стержневые аспекты международной безопасности — я имею в виду стратегическую стабильность и ИКТ-безопасность — мы не видим никакого прогресса», — сказал Рябков в интервью «Известиям».

Он отметил, что и на этих направлениях «мы только создали каналы диалога, и гарантированно говорить, что мы в процессе выйдем на какие-то глобальные, значимые, прорывные решения, преждевременно».

По словам Рябкова, Россия работает в этом направлении и стремится к нему, призывая США ответственно подходить к международной безопасности. «Надеемся, что наши призывы и сигналы будут услышаны», — подчеркнул он.

Замглавы МИД РФ добавил, что Россия будет работать там, где возникают возможности, где США «хотя бы относительно прислушиваются к здравому смыслу и к нашим подходам».