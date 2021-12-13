Киллеру Славе Палачу вынесли приговор за убийство 24-летней давности

Свердловский районный суд Красноярска приговорил Вячеслава Исминдирова, известного как Слава Палач к 10 годам лишения свободы за убийство в 1997 году, сообщает прокуратура края.

Суд установил, что в июле 1997 года подсудимый с двумя своими знакомыми на автостоянке, расположенной напротив дома по улице Парашютная Красноярска застрелил из пистолета в 41-летнего Анатолия Артюшкова. Жертву, как ранее сообщалось, заказал Вилор Струганов (Паша Цветомузыка). С Артюшковым они делили сферы влияния.

Исминдирову удалось скрыться от правоохранительных органов и выехать за пределы страны, он был объявлен в международный розыск. В январе 2018 года его нашли в Польше, после чего он был задержан. По запросу Генпрокуратуры в июне 2020 года он был экстрадирован на территорию России.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Исминдирова к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу. Другие участники данного преступления были задержаны в 2013 году и в отношении них судом вынесены обвинительные приговоры.