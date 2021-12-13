Три человека погибли в лобовом ДТП в Новосибирской области

Два водителя и пассажирка 15 лет погибли в лобовом столкновении на трассе в Новосибирской области, сообщает ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, в понедельник в 01.45 на 6 километре автодороги К-18Р в районе села Кирза Ордынского района Новосибирской области водитель на машине «ГАЗ-2410» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «ВАЗ-21102».

В результате ДТП от полученных травм скончались водители обоих транспортных средств, а также пассажирка автомобиля 15 лет. Полицейские устанавливаются обстоятельства произошедшего.