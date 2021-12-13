НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Три человека погибли в лобовом ДТП в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
649 0
Фото: © ГУ МВД по Новосибирской области

Два водителя и пассажирка 15 лет погибли в лобовом столкновении на трассе в Новосибирской области, сообщает ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, в понедельник в 01.45 на 6 километре автодороги К-18Р в районе села Кирза Ордынского района Новосибирской области водитель на машине «ГАЗ-2410» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «ВАЗ-21102».

В результате ДТП от полученных травм скончались водители обоих транспортных средств, а также пассажирка автомобиля 15 лет. Полицейские устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Еще по теме
Машина без водителя сбила пешехода в Новосибирске
«Черная пурга» в Норильске привела к массовой аварии
Пьяный полицейский за рулем насмерть сбил жителя Бурятии
Двое взрослых и девочка погибли при лобовом в Красноярском крае
смотреть все
Новосибирск #ДТП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новогодние корпоративы запретили в Республике Алтай
Томичи начали сбор подписей к Путину за Кляйна
Красноярец в поисках закладки сорвался с обрыва и умер
Иркутские заключенные сделают контейнеры для раздельного сбора мусора
Самое популярное
Раскрыты новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2
Instagram собрал для каждого пользователя лучшие моменты года
BadComedian высмеял Фонд кино за требование денег с военного фильма
Windows 11 замедлила накопители SSD
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин вслед за Байденом переговорит с Си Цзиньпином
Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер»
Илон Маск стал «Человеком года»
Россия не увидела никакого прогресса в отношениях с США
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Nik3316

ты это Сирии, Ираку, Ливии напиши, они поржут над тобой...

Nik3316

у меня отец в 90е был одновременно и пилотом самолета и ночным сторожем, так что не зарекайся...

Disobedient

Консулом в Китай его отправьте, пусть еще и облысеет.)))

-Керя-

Оборудование в двадцать раз окупилось воздух продают. Причина роста цен - денег не может быть много ещё...
Sibnet.Ru