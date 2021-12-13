Три человека погибли в лобовом ДТП в Новосибирской области

Фото: © ГУ МВД по Новосибирской области
Два водителя и пассажирка 15 лет погибли в лобовом столкновении на трассе в Новосибирской области, сообщает ГУ МВД по региону.
По предварительной информации, в понедельник в 01.45 на 6 километре автодороги К-18Р в районе села Кирза Ордынского района Новосибирской области водитель на машине «ГАЗ-2410» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «ВАЗ-21102».
В результате ДТП от полученных травм скончались водители обоих транспортных средств, а также пассажирка автомобиля 15 лет. Полицейские устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Nik3316ты это Сирии, Ираку, Ливии напиши, они поржут над тобой...
Nik3316у меня отец в 90е был одновременно и пилотом самолета и ночным сторожем, так что не зарекайся...
DisobedientКонсулом в Китай его отправьте, пусть еще и облысеет.)))
-Керя-Оборудование в двадцать раз окупилось воздух продают. Причина роста цен - денег не может быть много ещё...