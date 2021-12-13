Ферстаппен обошел на последнем круге Хэмилтона и стал чемпионом

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен впервые в карьере стал победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Он опередил представителя Mercedes Льюиса Хэмилтона.

Перед заключительной гонкой в Абу-Даби у Ферстаппена и Хэмилтона было равное количество очков в зачете пилотов.

Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Ферстаппена за счет срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки Red Bull среагировал на пейс-кар, вызванный аварией Николаса Латифи, и перевел Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и в феноменальной борьбе выиграть титул с отрывом в восемь очков.

«Судьба титула решилась на последнем круге. Наша команда предприняла классный тактический ход: мы провели еще один пит-стоп, поставили мягкие шины, а потом все зависело только от Макса – и он провел обгон в своем стиле», — заявил после гонки руководитель Red Bull Кристиан Хорнер.

Ферстаппен выступает в «Формуле-1» с 2015 года. Его лучшим достижением до этого было третье место в 2019-м и 2020-м. Хэмилтон семь раз становился чемпионом «Формулы-1» в 2008-м, 2014-м, 2015-м, а также с 2017 по 2020 год.