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Взрыв прогремел в Серпуховском женском монастыре

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало в Серпуховском женском монастыре в Подмосковье, два человека пострадали, в том числе подросток, сообщают источники в экстренных службах

«Сегодня около 08.00 мск в подмосковном Серпухове на улице Октябрьской, д. 40, на территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство», — сказал ТАСС источник

По его словам, два человека пострадали, в том числе пятнадцатилетний подросток.

По предварительно информации, на территорию монастыря с СВУ прошел мужчина. Он задержан правоохранительными органами. В результате взрыва повреждена дверь расположенной в монастыре православной классической гимназии.

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