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Атмосферные качели пообещали новосибирцам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Погода в Новосибирске в ближайшие дни будет переменчивой, ожидаются снегопады и сильное похолодание — до 30 градусов мороза, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам Виноградовой, ночью и утром во вторник ожидается небольшой снег, днем осадки прекратятся. Ночью и утром будет 19-21, днем похолодает до 24-26 градусов мороза.

В ночь на среду осадков не ожидается, днем снова будет идти снег, усилится ветер. Ночью будет 28-30 градусов холода, днем потеплеет до минус 12-14 градусов.

Снег и ветер вероятны также в ночь на четверг. Ночные температуры будут на уровне 14-16 градусов холода с повышением к утру, днем — 7-9 градусов ниже нуля.

«Атмосферные качели продолжаются. Очень холодные ночи сменяются теплыми, все время неустойчивая погода со снегом и ветром», — сказала собеседница.

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