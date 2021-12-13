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Морозы до 45 градусов придут в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Морозы до 45 градусов установятся в Забайкальском крае на неделе, при этом практически не будет ветра, сообщает ведущий синоптик Читинского Гидрометцентра Надежда Щевелева.

По северным и Могочинскому районам установится морозная погода. Ночные температуры воздуха понизятся до 35-40 градусов мороза, в начале недели до 40-45 градусов. Максимальные температуры днем не превысят 22-27 градусов мороза, в Каларском районе 27-32 градусов мороза.

На остальной территории Забайкальского края будет преобладать умеренно-морозная погода, с неоднородным распределением температуры воздуха.

Минимальные температуры ночью будут колебаться от 23-28 до 30-35 градусов мороза, дневная температура составит 12-17 градусов мороза, местами по восточным районам 18-23 градусов мороза. 

Ветер ночью слабый, днем с порывами до 8-13 метров в секунду. Небольшой снег пройдет в начале недели, преимущественно по западным и восточным районам.

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Топ комментариев

Nik3316

ты это Сирии, Ираку, Ливии напиши, они поржут над тобой...

Nik3316

у меня отец в 90е был одновременно и пилотом самолета и ночным сторожем, так что не зарекайся...

Disobedient

Консулом в Китай его отправьте, пусть еще и облысеет.)))

-Керя-

Оборудование в двадцать раз окупилось воздух продают. Причина роста цен - денег не может быть много ещё...
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