Морозы до 45 градусов придут в Забайкалье

Морозы до 45 градусов установятся в Забайкальском крае на неделе, при этом практически не будет ветра, сообщает ведущий синоптик Читинского Гидрометцентра Надежда Щевелева.

По северным и Могочинскому районам установится морозная погода. Ночные температуры воздуха понизятся до 35-40 градусов мороза, в начале недели до 40-45 градусов. Максимальные температуры днем не превысят 22-27 градусов мороза, в Каларском районе 27-32 градусов мороза.

На остальной территории Забайкальского края будет преобладать умеренно-морозная погода, с неоднородным распределением температуры воздуха.

Минимальные температуры ночью будут колебаться от 23-28 до 30-35 градусов мороза, дневная температура составит 12-17 градусов мороза, местами по восточным районам 18-23 градусов мороза.

Ветер ночью слабый, днем с порывами до 8-13 метров в секунду. Небольшой снег пройдет в начале недели, преимущественно по западным и восточным районам.