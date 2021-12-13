Сфера красоты станет доступна только привитым новосибирцам

Вход в парикмахерские, салоны красоты, массажные, косметические и спа-салоны с 20 декабря будет доступен только для новосибирцев с QR-кодами, такое решение принял губернатор Андрей Травников на оперативном совещании правительства региона.

«Предложения, насколько я знаю, уже обсуждались на оперативном штабе, они поддержаны. Что касается новых ограничений — мы считаем это необходимо сделать, единственное, чтобы у людей было время подготовиться, решение примем сегодня с вступлением в силу новых ограничений с 20 декабря. То есть неделю на подготовку», — сказал губернатор.

Он добавил, что будет остановлена работу детских развлекательных центров и комнат во время зимних каникул для того, чтобы не допускать скученность детей в малых помещениях.

«У нас сфера общепита уже месяц работает в режиме контроля доступа с QR-кодами. Несмотря на все опасения, страхи, которые в начале были, отрасль нормально освоила этот инструмент. И с учетом того, что наши рестораны и кафе стали фактически COVID-free, я предлагаю одновременно снять ограничения по заполняемости залов кафе и ресторанов, в том числе в расстановке столов и посадочных мест», — сказал Травников.

Руководитель территориального Роспотребнадзора Александр Щербатов отметил, что в Новосибирской области сохраняется сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекции. За неделю этот показатель снизился только на 1%.