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Сфера красоты станет доступна только привитым новосибирцам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Вход в парикмахерские, салоны красоты, массажные, косметические и спа-салоны с 20 декабря будет доступен только для новосибирцев с QR-кодами, такое решение принял губернатор Андрей Травников на оперативном совещании правительства региона.

«Предложения, насколько я знаю, уже обсуждались на оперативном штабе, они поддержаны. Что касается новых ограничений — мы считаем это необходимо сделать, единственное, чтобы у людей было время подготовиться, решение примем сегодня с вступлением в силу новых ограничений с 20 декабря. То есть неделю на подготовку», — сказал губернатор.

Он добавил, что будет остановлена работу детских развлекательных центров и комнат во время зимних каникул для того, чтобы не допускать скученность детей в малых помещениях.

«У нас сфера общепита уже месяц работает в режиме контроля доступа с QR-кодами. Несмотря на все опасения, страхи, которые в начале были, отрасль нормально освоила этот инструмент. И с учетом того, что наши рестораны и кафе стали фактически COVID-free, я предлагаю одновременно снять ограничения по заполняемости залов кафе и ресторанов, в том числе в расстановке столов и посадочных мест», — сказал Травников.

Руководитель территориального Роспотребнадзора Александр Щербатов отметил, что в Новосибирской области сохраняется сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекции. За неделю этот показатель снизился только на 1%.

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Топ комментариев

Nik3316

ты это Сирии, Ираку, Ливии напиши, они поржут над тобой...

pkv84

Поляки конечно смешные ребята,ультиматумы ставят,хотя по сути они одна из главных европейских содержанок...

Nik3316

у меня отец в 90е был одновременно и пилотом самолета и ночным сторожем, так что не зарекайся...

Nik3316

судя по твоим минусам, ржут тут явно не надомной, учи историю...
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