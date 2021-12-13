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МИД России заявил о переброске странами НАТО боевиков на Украину

Источник:
ТАСС
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Страны Североатлантического альянса под видом военных инструкторов перебрасывают на Украину боевиков, заявила в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Регион, непосредственно Украина, накачивается вооружениями. Речь идет о прямых поставках. Речь идет о контрактах на будущее, причем это многомиллионные, многомиллиардные по совокупности контракты», — сказала Захарова.

По словам официального представителя МИД России, «речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россию чрезвычайно беспокоит возможное размещение на Украине военных подразделений из западных стран, эта ситуация заставляет Москву принимать меры по защите своих интересов.

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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

Nik3316

ты это Сирии, Ираку, Ливии напиши, они поржут над тобой...

pkv84

Поляки конечно смешные ребята,ультиматумы ставят,хотя по сути они одна из главных европейских содержанок...

Nik3316

у меня отец в 90е был одновременно и пилотом самолета и ночным сторожем, так что не зарекайся...

Nik3316

судя по твоим минусам, ржут тут явно не надомной, учи историю...
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