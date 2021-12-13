МИД России заявил о переброске странами НАТО боевиков на Украину

Страны Североатлантического альянса под видом военных инструкторов перебрасывают на Украину боевиков, заявила в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Регион, непосредственно Украина, накачивается вооружениями. Речь идет о прямых поставках. Речь идет о контрактах на будущее, причем это многомиллионные, многомиллиардные по совокупности контракты», — сказала Захарова.

По словам официального представителя МИД России, «речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россию чрезвычайно беспокоит возможное размещение на Украине военных подразделений из западных стран, эта ситуация заставляет Москву принимать меры по защите своих интересов.