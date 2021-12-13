Студент в Приангарье убил бездомную собаку, чтобы съесть

Студент училища в Зиме Иркутской области задержан за убийство собаки, парень сказал, что хотел съесть животное, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону.

Полицейские узнали об убийстве собаки в Зиме из соцсетей и нашли подозреваемого в преступлении. Им оказался 18-летний студент одного из профучилищ города.

«Молодой человек пояснил, что совершил данный поступок, чтобы приготовить еду. В квартире обнаружен и изъят нож, предположительно являющийся орудием преступления, и останки животного», — говорится в сообщении.

Возбуждено дело по статье «Жестокое обращение с животными, повлекшее его гибель», санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.