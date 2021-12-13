Звездный дождь Геминиды достигнет максимума

Метеорный поток Геминиды достигнет максимума в ночь с понедельника на вторник, 13 – 14 декабря, сообщила пресс-служба Московского планетария.

«Прогнозируется 120 метеоров в час. Геминиды можно наблюдать всю ночь над южным горизонтом. При ясной погоде яркие метеоры будут видны на всей территории России. Но в 2021 году Луна в фазе близкой к полнолунию помешает наблюдениям», — говорится в сообщении.

Геминиды — метеорный поток-гигант, превосходящий по количеству метеоров остальные потоки. Геминиды можно увидеть в небе в декабре каждый год. Наибольшую высоту над южным горизонтом радиант Геминид набирает около 2 часов ночи.

Свое название Геминиды получили от названия созвездия Близнецы (Gemini), в котором находится радиант потока — область вылета метеоров. Скорость метеоров Геминид невысокая — около 35 километров в секунду. В период активности метеоры могут падать очень часто.