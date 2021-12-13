Девушка из Индии победила в конкурсе «Мисс Вселенная»

Представительница Индии Харнааз Сандху стала победительницей семидесятого, юбилейного конкурса «Мисс Вселенная», сообщается в Instagram проекта.

Финал конкурса, в котором приняли участие 80 девушек, состоялся в израильском курортном городе Эйлат. Второе место заняла представительница Южно-Африканской Республики Лалела Мсване, третье — Надиа Ферейра из Парагвая.

21-летняя Сандху работает администратором, в свободное время подрабатывает моделью и актрисой. Девушка занимается общественной деятельностью и выступает за расширение прав женщин.

Сандху — третья гражданка Индии, удостоенная этого титула за все время существования конкурса красоты.

Представительница России Ралина Арабова дошла до полуфинала «Мисс Вселенная», сообщается в официальном аккаунте конкурса «Мисс Россия» в Instagram.