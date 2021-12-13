НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Девушка из Индии победила в конкурсе «Мисс Вселенная»

Источник:
Sibnet.ru
356 0

Представительница Индии Харнааз Сандху стала победительницей семидесятого, юбилейного конкурса «Мисс Вселенная», сообщается в Instagram проекта.

Финал конкурса, в котором приняли участие 80 девушек, состоялся в израильском курортном городе Эйлат. Второе место заняла представительница Южно-Африканской Республики Лалела Мсване, третье — Надиа Ферейра из Парагвая.

21-летняя Сандху работает администратором, в свободное время подрабатывает моделью и актрисой. Девушка занимается общественной деятельностью и выступает за расширение прав женщин.

Сандху — третья гражданка Индии, удостоенная этого титула за все время существования конкурса красоты.

Представительница России Ралина Арабова дошла до полуфинала «Мисс Вселенная», сообщается в официальном аккаунте конкурса «Мисс Россия» в Instagram.

Еще по теме
Девушка из Абакана стала «Королевой Красноярска»
Ольга Серябкина сменила имидж после родов
Ида Галич пожаловалась на неудобство Rolls-Royce за 35 млн
Женившийся в восьмой раз Дунаевский отказался от детей
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Морозы до 45 градусов придут в Забайкалье
Три человека погибли в лобовом ДТП в Новосибирской области
Атмосферные качели пообещали новосибирцам
Сфера красоты станет доступна только привитым новосибирцам
Самое популярное
Instagram собрал для каждого пользователя лучшие моменты года
Раскрыты новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2
BadComedian высмеял Фонд кино за требование денег с военного фильма
Windows 11 замедлила накопители SSD
Обсуждение (0)
О самом главном
Закрывается коридор затмений: что принесет 4 декабря?
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Самое обсуждаемое
38
Признание Крыма частью России назвали неизбежным
38
Путин рассказал, как подрабатывал частным извозом в 1990-е годы
27
Путин нашел кадровых сотрудников ЦРУ в правительстве России
26
Появилась идея переименовать Архангельск в Путинград
25
Кремль исключил воссоздание СССР
Sibnet.Ru