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Новый сезон «Тайн следствия» выходит на канале «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Премьера 21-го сезона детективного сериала «Тайны следствия» состоится на канале «Россия» в понедельник, 13 декабря. Зрителям вместе с главными героями предстоит разгадать загадочные преступления.

В новом сезоне подполковнику юстиции Марии Швецовой (Анна Ковальчук) вместе с командой высококлассных специалистов предстоит расследовать новые тайны.

Кто причастен к дерзкому убийству бизнесмена, свидетелем которого стал начальник убойного отдела Кораблев (Игорь Николаев), и за что была убита звездная пара известных фигуристов? Кто устроил расправу над дочерью влиятельного предпринимателя, за что лишили жизни гражданина Аргентины и как произошло загадочное убийство на съемочной площадке фильма?

Чтобы раскрыть дела, Марии Сергеевне придется включать свою знаменитую интуицию на полную мощность.

Из декрета возвращается Людмила Колонкова (Ольга Павловец). Полковник Ковин (Вячеслав Захаров) направляет ее в отдел Швецовой для подкрепления. Колонкова рада снова быть в строю, но разрывается между работой и маленьким сыном, так что Швецовой приходится не раз прикрывать подругу.

Дочь Марии Сергеевны Злата (Злата Ковальчук) преподносит маме очередной сюрприз. Вместе со своим молодым человеком Злата начинает вести журналистские расследования. Швецова не приветствует новое увлечение дочери, но девушку не останавливают даже первые стычки с миром криминала.

В личной жизни у Швецовой тоже все непросто. Платонов (Алексей Комашко), наконец, решается сделать Марии Сергеевне предложение, но внезапно на горизонте появляется ее бывший муж – Дмитрий Луганский (Мирослав Малич).

Премьера 21 сезона детективного сериала «Тайны следствия» — с 13 декабря в 21.20 на телеканале «Россия».

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