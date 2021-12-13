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ВОЗ предупредила о риске нищеты для полумиллиарда человек

Источник:
РИА Новости
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Фото: photonadadoru / Attribution-NonCommercial-NoDerivs License

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк сообщили, что более полумиллиарда человек оказались под угрозой крайней нищеты из-за проблем с системами здравоохранения в период пандемии, сообщается в пресс-релизе докладов организаций, размещенном на сайте ВОЗ.

«Ситуация, в которой людям приходится оплачивать медицинские услуги из своих карманов, загоняет более полумиллиарда человек в условия крайней нищеты», — указывается в публикации.

ВОЗ и Всемирный Банк пришли к выводу, что пандемия привела к сбоям в оказании медицинских услуг и вызвала чрезмерное напряжение в системах охраны здоровья разных стран. Из-за этого, по данным организаций впервые за десять лет снизился охват населения иммунизацией, а смертность от туберкулеза и малярии выросла.

«Все правительства должны немедленно возобновить и ускорить усилия для того, чтобы каждый гражданин мог получить доступ к медицинским услугам, не опасаясь финансовых последствий», — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он порекомендовал государствам увеличить расходы на здравоохранение и социальную поддержку, уделив особое внимание системам первичной помощи.

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Экономика #Деньги #Здоровье
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Топ комментариев

Nik3316

ты это Сирии, Ираку, Ливии напиши, они поржут над тобой...

pkv84

Поляки конечно смешные ребята,ультиматумы ставят,хотя по сути они одна из главных европейских содержанок...

Nik3316

у меня отец в 90е был одновременно и пилотом самолета и ночным сторожем, так что не зарекайся...

Nik3316

судя по твоим минусам, ржут тут явно не надомной, учи историю...
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