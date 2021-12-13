ВОЗ предупредила о риске нищеты для полумиллиарда человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк сообщили, что более полумиллиарда человек оказались под угрозой крайней нищеты из-за проблем с системами здравоохранения в период пандемии, сообщается в пресс-релизе докладов организаций, размещенном на сайте ВОЗ.
«Ситуация, в которой людям приходится оплачивать медицинские услуги из своих карманов, загоняет более полумиллиарда человек в условия крайней нищеты», — указывается в публикации.
ВОЗ и Всемирный Банк пришли к выводу, что пандемия привела к сбоям в оказании медицинских услуг и вызвала чрезмерное напряжение в системах охраны здоровья разных стран. Из-за этого, по данным организаций впервые за десять лет снизился охват населения иммунизацией, а смертность от туберкулеза и малярии выросла.
«Все правительства должны немедленно возобновить и ускорить усилия для того, чтобы каждый гражданин мог получить доступ к медицинским услугам, не опасаясь финансовых последствий», — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Он порекомендовал государствам увеличить расходы на здравоохранение и социальную поддержку, уделив особое внимание системам первичной помощи.
Nik3316ты это Сирии, Ираку, Ливии напиши, они поржут над тобой...
pkv84Поляки конечно смешные ребята,ультиматумы ставят,хотя по сути они одна из главных европейских содержанок...
Nik3316у меня отец в 90е был одновременно и пилотом самолета и ночным сторожем, так что не зарекайся...
Nik3316судя по твоим минусам, ржут тут явно не надомной, учи историю...