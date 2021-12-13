ВОЗ предупредила о риске нищеты для полумиллиарда человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк сообщили, что более полумиллиарда человек оказались под угрозой крайней нищеты из-за проблем с системами здравоохранения в период пандемии, сообщается в пресс-релизе докладов организаций, размещенном на сайте ВОЗ.

«Ситуация, в которой людям приходится оплачивать медицинские услуги из своих карманов, загоняет более полумиллиарда человек в условия крайней нищеты», — указывается в публикации.

ВОЗ и Всемирный Банк пришли к выводу, что пандемия привела к сбоям в оказании медицинских услуг и вызвала чрезмерное напряжение в системах охраны здоровья разных стран. Из-за этого, по данным организаций впервые за десять лет снизился охват населения иммунизацией, а смертность от туберкулеза и малярии выросла.

«Все правительства должны немедленно возобновить и ускорить усилия для того, чтобы каждый гражданин мог получить доступ к медицинским услугам, не опасаясь финансовых последствий», — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он порекомендовал государствам увеличить расходы на здравоохранение и социальную поддержку, уделив особое внимание системам первичной помощи.