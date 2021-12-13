Красноярец стал самым молодым обладателем «Золотого граммофона»

Певец из Красноярска Ваня Дмитриенко стал самым молодым в истории обладателем национальной музыкальной премии «Золотой граммофон».

16-летний исполнитель получил награду за песню «Венера-Юпитер», которая в начале декабря стала одной из самых прослушиваемых в российском сегменте iTunes.

«Мы побили рекорд. Я стал самым молодым обладателем "Золотого Граммофона". Это безумное достижение и мотивация для меня. Спасибо моей семье, команде, вам, и всем, кто вокруг меня», — написал Дмитриенко на странице в Instagram.

Ваня Дмитриенко родился в 2005 году в Красноярске. Дом он сам учился играть на гитаре и пианино. В 2018 году Ваня с семьей переехал в Москву, где начал заниматься в творческом центре «Республика KIDS» певицы Валерии и продюсера Иосифа Пригожина.