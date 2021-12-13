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Красноярец стал самым молодым обладателем «Золотого граммофона»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/dmitrienko_vanya

Певец из Красноярска Ваня Дмитриенко стал самым молодым в истории обладателем национальной музыкальной премии «Золотой граммофон».

16-летний исполнитель получил награду за песню «Венера-Юпитер», которая в начале декабря стала одной из самых прослушиваемых в российском сегменте iTunes.

«Мы побили рекорд. Я стал самым молодым обладателем "Золотого Граммофона". Это безумное достижение и мотивация для меня. Спасибо моей семье, команде, вам, и всем, кто вокруг меня», — написал Дмитриенко на странице в Instagram.

Ваня Дмитриенко родился в 2005 году в Красноярске. Дом он сам учился играть на гитаре и пианино. В 2018 году Ваня с семьей переехал в Москву, где начал заниматься в творческом центре «Республика KIDS» певицы Валерии и продюсера Иосифа Пригожина.

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Топ комментариев

Nik3316

ты это Сирии, Ираку, Ливии напиши, они поржут над тобой...

pkv84

Поляки конечно смешные ребята,ультиматумы ставят,хотя по сути они одна из главных европейских содержанок...

Nik3316

у меня отец в 90е был одновременно и пилотом самолета и ночным сторожем, так что не зарекайся...

Nik3316

судя по твоим минусам, ржут тут явно не надомной, учи историю...
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