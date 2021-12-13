Повзрослевшая девочка из рекламы «А ты налей и отойди» удивила Донцову

Диана Шпак, прославившаяся после рекламы сока в четыре года, рассказала, чем она занимается сейчас и заслужила похвалу от писательницы Дарьи Донцовой.

Сейчас Шпак 24 года. В четыре года она стала известной на всю страну благодаря рекламе сока. В кадре она требовала у папы налить еще, а когда тот сказал: «Ты же лопнешь, деточка», героиня рекламы ответила: «А ты налей, и отойди».

Девушка призналась, что образ из рекламы не стал для нее роковым. Она успешно занимается карьерой — пишет книги и сценарии, и параллельно получает второе высшее образование в ВШЭ по направлению «Медиакоммуникации».

«У меня уже шесть изданных книг, две из которых стали бестселлерами. У меня 10 миллионов читателей. Мне нравится писать», — сказала Диана Шпак в интервью Леры Кудрявцевой на НТВ.

Дарья Донцова, ставшая гостем передачи со Шпак, отметила, что Диана пишет книги не для денег, а чтобы высказаться.

«Она на самом деле большая молодец, потому что есть тьма людей талантливых, но ленивых, а есть тьма людей талантливых и неленивых. Поэтому она все вот так вот замечательно успевает и делает. Вот что привлекает ее аудиторию — это ее бесконечная честность», — сказала Донцова.