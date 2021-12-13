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Четверо пострадали в ДТП с автобусом на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Четыре человека пострадали в аварии с пассажирским автобусом в Алейском районе Алтайского края, сообщил источник в экстренных службах региона.

Авария произошла из-за того, что автобус съехал на обочину. Никто не погиб, однако из четырех пострадавших два человека находятся в тяжелом состоянии, два – в состоянии средней степени тяжести, уточняетТАСС.

Автобус следовал по маршруту Барнаул – Краснощеково, пассажиры, которым не потребовалась помощь медиков, продолжили дорогу на попутном транспорте.

По данным ГУ МЧС края, на месте аварии работали 10 человек и четыре единицы техники.

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ЧП #Происшествия
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