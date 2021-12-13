Мизулина вступила в публичный конфликт с Моргенштерном

Конфликт начался с того, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обвинила рэпера Моргенштерна в финансировании из-за рубежа. Артист же в свою очередь обвинил Мизулину в пиаре на его имени.

По словам Мизулиной, некие организации дают музыканту «файл с темами, которые необходимо постоянно затрагивать».

«Это писали и средства массовой информации, о том, что у него есть иностранное финансирование определенного толка. … Я не углублялась, не помню, как называются эти организации, читала это в открытых источниках», — сказала Мизулина в интервью Ирине Шихман.

Основной претензией к творчеству Моргенштерна стала увиденная в его песнях тематика насилия, пропаганда наркотиков и отрицание роли советского народа в Великой Отечественной войне.

Моргенштерн ответил на высказывание главы «Лиги безопасного интернета» в социальной сети.

«Дорогие серьезные дяденьки и тетеньки! Хорош уже пиарить себя за счет моего имени и набивать себе цитируемость в новостях. Народ России не глупый и все понимает», — написал Моргенштерн в Instagram.