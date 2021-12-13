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«Яндекс» предложил удалять домены с пиратским контентом из поиска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

IT-компании планируют дополнить антипиратский меморандум механизмом удаления доменов с пиратским контентом из поисковой выдачи, сообщила пресс-служба «Яндекса».

Антипиратский меморандум был подписан в 2018 году правообладателями и крупнейшими интернет-компаниями в России и предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, которые будут передавать правообладатели. Ведением реестра занимается Роскомнадзор, он же выполняет функцию посредника в переговорах участников соглашения.

«Самое важное на текущий момент — принятие внесенного в Государственную думу законопроекта, основанного на положениях текущего меморандума. Следующим шагом будет дополнение меморандума согласованным отраслью механизмом удаления доменов-рецидивистов из поисковой выдачи», — сообщили компания «Яндекс» ТАСС.

В компании надеются, что такой подход позволит отработать новые механизмы борьбы с пиратами для их последующего внедрения в законодательство, что в итоге приведет к росту популярности официальных видеоресурсов.

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Топ комментариев

Nik3316

ты это Сирии, Ираку, Ливии напиши, они поржут над тобой...

pkv84

Поляки конечно смешные ребята,ультиматумы ставят,хотя по сути они одна из главных европейских содержанок...

Nik3316

у меня отец в 90е был одновременно и пилотом самолета и ночным сторожем, так что не зарекайся...

Nik3316

судя по твоим минусам, ржут тут явно не надомной, учи историю...
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