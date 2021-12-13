Спасатели подняли тело последнего погибшего в «Листвяжной»

Горноспасатели подняли на поверхность тело последнего погибшего в шахте «Листвяжная», сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в понедельник. Шахтера искали больше двух недель.
Сообщение, что тело последнего погибшего горняка поднимают на поверхность, появилось рано утром в понедельник в Telegram-канале губернатора. МЧС подтвердило, что поисковые работы завершены.
Параллельно в шахте идет откачка воды, ведется мониторинг и анализ газовой обстановки в шахте. Работы ведутся круглосуточно.
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября. Погибли 46 шахтеров и пятеро горноспасателей. Возбуждены два уголовных дела — нарушение требований промышленной безопасности опасных объектов и халатность. Задержаны директор шахты, его зам, мастер участка и двое инспекторов Ростехнадзора.
Nik3316ты это Сирии, Ираку, Ливии напиши, они поржут над тобой...
pkv84Поляки конечно смешные ребята,ультиматумы ставят,хотя по сути они одна из главных европейских содержанок...
Nik3316у меня отец в 90е был одновременно и пилотом самолета и ночным сторожем, так что не зарекайся...
Nik3316судя по твоим минусам, ржут тут явно не надомной, учи историю...