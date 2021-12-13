Спасатели подняли тело последнего погибшего в «Листвяжной»

Горноспасатели подняли на поверхность тело последнего погибшего в шахте «Листвяжная», сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в понедельник. Шахтера искали больше двух недель.

Сообщение, что тело последнего погибшего горняка поднимают на поверхность, появилось рано утром в понедельник в Telegram-канале губернатора. МЧС подтвердило, что поисковые работы завершены.

Параллельно в шахте идет откачка воды, ведется мониторинг и анализ газовой обстановки в шахте. Работы ведутся круглосуточно.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября. Погибли 46 шахтеров и пятеро горноспасателей. Возбуждены два уголовных дела — нарушение требований промышленной безопасности опасных объектов и халатность. Задержаны директор шахты, его зам, мастер участка и двое инспекторов Ростехнадзора.