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Трое пострадали при пожаре в лаборатории завода в Норильске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Три человека пострадали при пожаре в лаборатории завода Надеждинского металлургического завода в Норильске, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В воскресенье в 13.45 (время местное) в лаборатории Контрольно-аналитического управления Надеждинского металлургического завода произошло возгорание внутри вытяжного шкафа, которое распространилось на помещение лаборатории.

В 13.46 на место происшествия вызваны пожарные расчеты, произведена эвакуация всех сотрудников из здания. В 14.24 возгорание локализовано на площади 10 квадратных метров. В 15.23 ликвидация пожара.

Пострадало три человека. После оказания первой медицинской помощи они направлены в больницу Оганера. Для расследования причин произошедшего создана комиссия.

Предприятие перерабатывает никелево-пирротиновый концентрат Талнахской обогатительной фабрики, из которого в дальнейшем извлекается концентрат никеля и меди, никелевый концентрат Норильской обогатительной фабрики, металлосодержащий продукт Талнахской обогатительной фабрики, никелевый шлак Медного завода.

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Топ комментариев

Nik3316

ты это Сирии, Ираку, Ливии напиши, они поржут над тобой...

pkv84

Поляки конечно смешные ребята,ультиматумы ставят,хотя по сути они одна из главных европейских содержанок...

Nik3316

у меня отец в 90е был одновременно и пилотом самолета и ночным сторожем, так что не зарекайся...

Nik3316

судя по твоим минусам, ржут тут явно не надомной, учи историю...
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