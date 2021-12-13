Трое пострадали при пожаре в лаборатории завода в Норильске

Три человека пострадали при пожаре в лаборатории завода Надеждинского металлургического завода в Норильске, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В воскресенье в 13.45 (время местное) в лаборатории Контрольно-аналитического управления Надеждинского металлургического завода произошло возгорание внутри вытяжного шкафа, которое распространилось на помещение лаборатории.

В 13.46 на место происшествия вызваны пожарные расчеты, произведена эвакуация всех сотрудников из здания. В 14.24 возгорание локализовано на площади 10 квадратных метров. В 15.23 ликвидация пожара.

Пострадало три человека. После оказания первой медицинской помощи они направлены в больницу Оганера. Для расследования причин произошедшего создана комиссия.

Предприятие перерабатывает никелево-пирротиновый концентрат Талнахской обогатительной фабрики, из которого в дальнейшем извлекается концентрат никеля и меди, никелевый концентрат Норильской обогатительной фабрики, металлосодержащий продукт Талнахской обогатительной фабрики, никелевый шлак Медного завода.