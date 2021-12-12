Шоу «Звезды в Африке» покинул неожиданный участник

Актер Стас Ярушин, который делал все ради победы в шоу «Звезды в Африке», выбыл в шаге от финала в воскресном выпуске.

В шоу остались актриса Светлана Пермякова, блогер Юля Гаврилина, футболист Вячеслав Малафеев и актер Стас Ярушин. После ухода модели Вики Одинцовой Ярушин был уверен, что она оставила ему иммунитет от вылета. Во время голосования выяснилось, что Одинцова отдала иммунитет Гаврилиной.

Ярушин очень остро отреагировал на этот жест, он отметил, что делал все, чтобы помочь Одинцовой пройти дальше в шоу. Поэтому он сильно расстроился, что иммунитет достался не ему.

В итоге участники номинировали на уход из шоу Ярушина, а он сам проголосовал за Пермякову. С ней он и отправился на финальное испытание. Участникам надо было откручивать шайбы, стоя в неудобной позе, с головой, опущенной в аквариум с крысами. Пермякова и Ярушин почти одновременно проходили испытание, но в итоге победу вырвала Пермякова.

Ярушин сильно расстроился из-за проигрыша, он был уверен, что выиграет шоу, ради этого он во время каждого выпуска интриговал, подговаривал участников голосовать против кого-то.

Его поведение на шоу не нравилось многим зрителям, так как он оказался самым наглым и скандальным участником. А вот хитрости ему для выхода в финал не хватило. Ярушин, уходя с шоу, бросил, что «ему воткнули нож в спину», и не стал обниматься с оставшимися участниками.

В шоу остались Гаврилина, Пермякова и Малафеев. В финале окажутся лишь двое. А денежный приз направят на помощь вымирающим животным.