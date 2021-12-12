НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Шоу «Звезды в Африке» покинул неожиданный участник

Источник:
Sibnet.ru
957 0
Фото: © instagram.com/yarushinstanislav

Актер Стас Ярушин, который делал все ради победы в шоу «Звезды в Африке», выбыл в шаге от финала в воскресном выпуске.

В шоу остались актриса Светлана Пермякова, блогер Юля Гаврилина, футболист Вячеслав Малафеев и актер Стас Ярушин. После ухода модели Вики Одинцовой Ярушин был уверен, что она оставила ему иммунитет от вылета. Во время голосования выяснилось, что Одинцова отдала иммунитет Гаврилиной.

Ярушин очень остро отреагировал на этот жест, он отметил, что делал все, чтобы помочь Одинцовой пройти дальше в шоу. Поэтому он сильно расстроился, что иммунитет достался не ему.

В итоге участники номинировали на уход из шоу Ярушина, а он сам проголосовал за Пермякову. С ней он и отправился на финальное испытание. Участникам надо было откручивать шайбы, стоя в неудобной позе, с головой, опущенной в аквариум с крысами. Пермякова и Ярушин почти одновременно проходили испытание, но в итоге победу вырвала Пермякова.

Ярушин сильно расстроился из-за проигрыша, он был уверен, что выиграет шоу, ради этого он во время каждого выпуска интриговал, подговаривал участников голосовать против кого-то.

Его поведение на шоу не нравилось многим зрителям, так как он оказался самым наглым и скандальным участником. А вот хитрости ему для выхода в финал не хватило. Ярушин, уходя с шоу, бросил, что «ему воткнули нож в спину», и не стал обниматься с оставшимися участниками.

В шоу остались Гаврилина, Пермякова и Малафеев. В финале окажутся лишь двое. А денежный приз направят на помощь вымирающим животным.

Еще по теме
Милохин в «Ледниковом периоде» скатился с первого на шестое место
Бородина впервые в «Ледниковом периоде» получила высшие оценки
Элину Пан из Норильска в «Голосе» спас Агутин
Определились все четвертьфиналисты 10-го «Голоса»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Рабочий погиб в тувинском руднике при обрушении породы
Омич стал угонщиком из-за расставания с девушкой
Уголовное дело возбудили после убийства младенца в Туве
Новосибирские ученые создали «допинг» из сибирских растений
Самое популярное
Instagram собрал для каждого пользователя лучшие моменты года
Раскрыты новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2
BadComedian высмеял Фонд кино за требование денег с военного фильма
США назвали причину атомной бомбардировки России
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин рассказал, как подрабатывал частным извозом в 1990-е годы
Аналитик назвал три точки мира, где может начаться война
Опасное вождение начнут фиксировать дорожными камерами
Пентагон испытал «летающий авианосец»
О самом главном
Закрывается коридор затмений: что принесет 4 декабря?
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Самое обсуждаемое
37
Признание Крыма частью России назвали неизбежным
29
Путин рассказал, как подрабатывал частным извозом в 1990-е годы
27
Путин нашел кадровых сотрудников ЦРУ в правительстве России
25
Кремль исключил воссоздание СССР
25
Появилась идея переименовать Архангельск в Путинград
Sibnet.Ru