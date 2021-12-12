Путин рассказал, как подрабатывал частным извозом в 1990-е годы

Президент Владимир Путин рассказал, что в 1990-е иногда был вынужден подрабатывать частным извозом. Потом он получил предложение переехать на работы в Москву.

Путин признался в этом в тизере фильма «Новейшая история» на телеканале «Россия 24». Ведущий, вспоминая о тяжелой экономической ситуации в те годы, заметил, что многим квалифицированным специалистам с трудом удавалось зарабатывать на жизнь.

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — сказал Путин.

Ранее он уже рассказывал в документальном фильме Андрея Кондрашова, что был готов работать таксистом, когда ушел с работы из мэрии Санкт-Петербурга после того, как Анатолий Собчак проиграл выборы градоначальника.

Путин подчеркнул, что, когда в конце 1990-х годов получил от управляющего делами президента предложение переехать на работу в Москву, не мог не принять его, потому что другой работы не было.