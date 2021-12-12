НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Опасное вождение начнут фиксировать дорожными камерами

Источник:
«Коммерсантъ»
388 0
Фото: © УГИБДД по Новосибирску

Росстандарт и МВД подготовят обновленный ГОСТ с требованиями к комплексам фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, который закрепит за ними право фиксировать опасное вождение, сообщили в этих ведомствах.

Новый ГОСТ впервые предусматривает возможность фиксации в автоматическом режиме состава правонарушения, касающегося опасного вождения, рассказали газете «Коммерсантъ» в Росстандарте».

Кроме того новые требования к комплексам фото- видеофиксации также подразумевают возобновление практики вынесения штрафов за превышение средней скорости, о прекращении которой сообщалось в сентябре.

В стандарте планируется уточнить условия их вынесения. Речь идет об исключении возможности избежать штрафа в случае фиксации превышения скорости хотя бы одной из двух камер, то есть невозможности объехать участок, контролируемый комплексами.

Запрет на опасное вождение вступил в силу в 2016 году. В 2021 году штраф в размере 3 тысяч рублей за это нарушение попал в проект нового КоАП.

Еще по теме
Подсчитаны потери АвтоВАЗа на простое
УАЗ объявил о планах экипировать работников экзоскелетами
Renault и Lada получили разное количество бензина на заводе
АвтоВАЗ разъяснил ситуацию с пробегом у салонных Lada
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Рабочий погиб в тувинском руднике при обрушении породы
Уголовное дело возбудили после убийства младенца в Туве
Новосибирские ученые создали «допинг» из сибирских растений
«Сибирь» откроет длинную домашнюю серию с сильным соперником
Самое популярное
Ученый случайно искривил пространство и время
Рассекречена неприятная особенность S.T.A.L.K.E.R. 2
Instagram собрал для каждого пользователя лучшие моменты года
Раскрыты новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
35
Признание Крыма частью России назвали неизбежным
29
Лидеры Запада призвали Россию не нападать на Украину
26
Пятая часть россиян не расшифровала СССР
26
Путин нашел кадровых сотрудников ЦРУ в правительстве России
25
Кремль исключил воссоздание СССР
Sibnet.Ru