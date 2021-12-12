Опасное вождение начнут фиксировать дорожными камерами

Росстандарт и МВД подготовят обновленный ГОСТ с требованиями к комплексам фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, который закрепит за ними право фиксировать опасное вождение, сообщили в этих ведомствах.

Новый ГОСТ впервые предусматривает возможность фиксации в автоматическом режиме состава правонарушения, касающегося опасного вождения, рассказали газете «Коммерсантъ» в Росстандарте».

Кроме того новые требования к комплексам фото- видеофиксации также подразумевают возобновление практики вынесения штрафов за превышение средней скорости, о прекращении которой сообщалось в сентябре.

В стандарте планируется уточнить условия их вынесения. Речь идет об исключении возможности избежать штрафа в случае фиксации превышения скорости хотя бы одной из двух камер, то есть невозможности объехать участок, контролируемый комплексами.

Запрет на опасное вождение вступил в силу в 2016 году. В 2021 году штраф в размере 3 тысяч рублей за это нарушение попал в проект нового КоАП.